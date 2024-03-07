Начо прокомментировал свист болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» в матче против «РБ Лейпцига»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес прокомментировал недовольство болельщиков во время вчерашнего матча с «РБ Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «королевский клуб» с трудом удержал ничью 1:1 в ответной игре и вышел в четвертьфинал благодаря минимальной победе в первом матче.

«Болельщики освистывали нас? Мы знаем, насколько требовательным является этот клуб. Нам бы хотелось, чтобы фанаты были больше на нашей стороне, когда у команды что-то не получается. Тем не менее, мы знаем, что играем за мадридский «Реал», где требования очень высоки», – цитирует Начо Madrid Xtra.