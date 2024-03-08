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Чемпионат Испании. Ла Лига

Отклонена апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема

08 Марта 2024 • 12:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
1 1.30 X 5.80 2 10.00
10.03 20:30

Стало известно, что апелляция хавбека «Реала» Джуда Беллингема на дисквалификацию отклонена.

Напомним, что англичанин был удалён в игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:2) за то, что негодовал после свистка судьи Хесуса Хиля Мансано до навеса, который привёл к голу мадридцев на 99-й минуте.

В итоге футболиста дисквалифицировали на две игры за «неуважительное отношение к рефери», передаёт издание COPE.

«Сливочные» обжаловали данное решение, но апелляционный комитет оставил в силе дисквалификацию Джуда.

В итоге Беллингем пропустит матчи с «Сельтой» и «Осасуной».

Отметим, что «Реал» располагается на первой позиции турнирной таблицы чемпионата Испании, опережая «Жирону» на семь баллов.

 


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Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем ещё теги

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