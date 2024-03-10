Анчелотти: «Болельщики не прощаются с Модричем, а восхищаются его игрой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что болельщикам пока рано прощаться с Лукой Модричем.

Хорватский футболист, по данным различных источников, покинет ряды «сливочных» по окончании текущего сезона, когда подойдёт к концу его действующий контракт. По мнению Анчелотти, аплодисменты болельщиков связаны не с этим, а с выдающейся игрой 38-летнего хавбека.

«Модрич провёл отличную игру. Болельщики аплодируют ему вовсе не из-за того, что это, вероятно, его последние матчи за «Реал», а из-за его хорошей игры», – цитирует Madrid Xtra итальянского тренера, высказавшегося после победы над «Сельтой» (4:0).