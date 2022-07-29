«Реал» не планирует подписывать нового форварда

Мадридский «Реал» не собирается укреплять состав новым центрфорвардом, даже если продаст нескольких игроков, выступающих на этой позиции.

Прочное место в стартовом составе «сливочных» занимает Карим Бензема, а в качестве его дублёров выступают сразу несколько игроков. Борха Майораль и Мариано Диас с высокой вероятностью покинут клуб до закрытия трансферного окна. Даже если оба футболиста будут отпущены, «Реал» не станет в обязательном порядке подписывать других центральных нападающих для ротации, утверждает Marca. Мадридцы обратятся к рынку только в том случае, если найдут по-настоящему привлекательный вариант.

В прошедшем сезоне Карим Бензема стал лучшим бомбардиром «Реала» с 44 голами. Его ближайшие преследователи – вингеры Винисиус Жуниор и Марко Асенсио – забили 22 и 12 голов соответственно.