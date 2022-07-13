Бывший тренер «Реала» рассказал об особенностях физподготовки команды «Галактикос»

«Галактикос» - так называли «Реал» времен выступлений в нем бразильца Роналдо, португальца Луиша Фигу, англичанина Дэвида Бекхэма, француза Зинедина Зидана и других звезд. Собственно, отсюда и название «галактикос» - то есть «звезды». Эта команда выиграла куда меньше, чем могла бы, потому что именно в тот момент стремительно начал подниматься английский футбол. Хосе Луис Сан Мартин, бывший тренер по атлетической подготовке «Галактикос», вспомнил об особенностях подопечных.

- Роберто Карлос очень быстро ускорялся. Он пробегал 100 метров за десять секунд с хвостиком. Я никогда не видел, чтобы столь, казалось бы, грузный игрок, бегал столь быстро. Это же касается и Роналдо, он бегал, словно Бен Джонсон, но быстро уставал. Он был игроком взрывного типа, который мог взорваться в определенные моменты, но чаще дремал, - цитирует тренера испанское издание Marca.