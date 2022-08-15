Анчелотти: «Молодёжи было непросто»

Наставник мадридского «Реала», итальянский специалист Карло Анчелотти, прокомментировал успешное начало сезона для своей команды. Мадридский «Реал» съездил в гости к новичку Ла Лиги «Альмерии» и там оказался в положении догоняющего уже к шестой минуте матча. Тем не менее, во второй половине матча Лукас Васкес и Давид Алаба забили по мячу и принесли «Реалу» победу.

- Молодые игроки сыграли так, как обычно. Я считаю, что они заслужили сыграть в стартовом составе. Но с эмоциональной точки зрения, им было непросто, эта футболка - большая ответственность, - цитирует Карло Анчелотти испанское издание Marca.

Во втором туре испанского чемпионата Ла Лиги «Реал» сразится с «Сельтой».