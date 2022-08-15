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Чемпионат Испании. Ла Лига

Васкес: «Рад помочь «Реалу» голом, но победа – важнее всего»

15 Августа 2022 • 07:30 Комментировать
Альмерия
1:2
Реал Мадрид
окончен

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес пообщался с представителями СМИ после матча с «Альмерией» в первом туре Ла Лиги. «Сливочные» одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Непростой старт, однако в итоге мы смогли добиться положительного результата. Мы покидали поле с улыбкой на лице, все довольны. Очень рад помочь команде своим голом, однако победа – важнее всего», - передает слова 31-летнего форварда клубная пресс-служба.

Во втором туре испанского чемпионата подопечные Карло Анчелотти на выезде встретятся с «Сельтой». Поединок состоится в субботу, 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лукас Васкес
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