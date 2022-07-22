Азар ответил на вопрос о недостатках «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар высказался на тему слабых сторон своей команды.

«В чём слабости нашей команды? Их нет, – ответил бельгиец. – Разве что иногда мы немного устаём, но на этом всё, – в шутку добавил Азар. – На поле мы выглядим сплочённым коллективом, и даже когда на табло 2:0 не в нашу пользу, мы ни в коем случае не сдаёмся, а играем до конца».

31-летний вингер также рассказал о причинах решения остаться в «Реале»: «Я просто хочу доказать, что способен играть в этом клубе – вот и вся причина. Хочу показать всем свой уровень», – отметил игрок.

Соглашение Эдена Азара с мадридским «Реалом» рассчитано до лета 2024 года.