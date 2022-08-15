Мадридский «Реал» начал сезон с волевой победы над «Альмерией»

«Без труда не забьёшь и туда» - мадридскому «Реалу» пришлось попотеть, чтобы начать новый сезон чемпионата Испании с победы. Она получилась волевой - сперва «Реал» пропустил самый быстрый гол в стартовых матчах чемпионата за последние пятнадцать лет, и лишь во втором тайме сумел переломить исход игры, сперва сравняв счет, а затем выйдя вперед после прекрасного исполнения штрафного удара со стороны Давида Алабы.

Во втором туре «Реал» сразится с «Сельтой».