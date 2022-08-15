Мадридский «Реал» начал сезон с волевой победы над «Альмерией»

«Без труда не забьёшь и туда» - мадридскому «Реалу» пришлось попотеть, чтобы начать новый сезон чемпионата Испании с победы. Она получилась волевой - сперва «Реал» пропустил самый быстрый гол в стартовых матчах чемпионата за последние пятнадцать лет, и лишь во втором тайме сумел переломить исход игры, сперва сравняв счет, а затем выйдя вперед после прекрасного исполнения штрафного удара со стороны Давида Алабы.
Во втором туре «Реал» сразится с «Сельтой».
Протокол игры
|(1:0) Рамазани Ларжи6'
|61'Васкес Лукас (1:1)
|75'Алаба Давид (1:2)
Мартинес Фернардо•Kaiky•Эли Родриго•Бабич Срджян•Брандарис Хуан•Акиеме Серхио•Робертоне Лукас57' (Санчес Курро (57') • 67'Эгуарас Иниго81' (Портильо Франсиско (81') •Саму Гарсия•Рамазани Ларжи71' (Ласо Хосе (71') •Умар Садик 40'71' (Соуза Диего II (71')
Куртуа Тибо•Васкес Лукас•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес•Менди Ферлан74' (Алаба Давид (74') •Камавинга Эдуардо 40'46' (Модрич Лука (46') •Чуамени Орельен58' (Азар Эден (58') •Кроос Тони83' (Каземиро Карлос (83') •Вальверде Федерико•Бензема Карим•Винисиус Жуниор83' (Себальос Дани (83')
14 августа. Стадион "Estadio Mediterraneo".