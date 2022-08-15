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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» начал сезон с волевой победы над «Альмерией»

15 Августа 2022 • 01:01 Комментировать
Альмерия
1:2
Реал Мадрид
окончен

«Без труда не забьёшь и туда» - мадридскому «Реалу» пришлось попотеть, чтобы начать новый сезон чемпионата Испании с победы. Она получилась волевой - сперва «Реал» пропустил самый быстрый гол в стартовых матчах чемпионата за последние пятнадцать лет, и лишь во втором тайме сумел переломить исход игры, сперва сравняв счет, а затем выйдя вперед после прекрасного исполнения штрафного удара со стороны Давида Алабы.

Во втором туре «Реал» сразится с «Сельтой».

Протокол игры  
Альмерия1:2Реал Мадрид
(1:0) Рамазани Ларжи6'  
  61'Васкес Лукас (1:1)
  75'Алаба Давид (1:2)
Мартинес ФернардоKaikyЭли РодригоБабич СрджянБрандарис ХуанАкиеме СерхиоРобертоне Лукас 57' (Санчес Курро ( 57'  67') Эгуарас Иниго 81' (Портильо Франсиско ( 81') Саму ГарсияРамазани Ларжи 71' (Ласо Хосе ( 71') Умар Садик  40' 71' (Соуза Диего II ( 71')
Запасные: Сентельес АлехандроРохас КарлосАппиа АрвинЛазаро Диего
Куртуа ТибоВаскес ЛукасРюдигер АнтониоНачо ФернандесМенди Ферлан 74' (Алаба Давид ( 74') Камавинга Эдуардо  40' 46' (Модрич Лука ( 46') Чуамени Орельен 58' (Азар Эден ( 58') Кроос Тони 83' (Каземиро Карлос ( 83') Вальверде ФедерикоБензема КаримВинисиус Жуниор 83' (Себальос Дани ( 83')
Запасные: Одриосола АльвароДиас МарианоЛунин АндрейМилитао ЭдерЛопес ЛуисВальехо ХесусАсенсио Марко
14 августа. Стадион "Estadio Mediterraneo".

 

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окончен Кадис 0:1 Реал Сосьедад 3.55 3.20 2.18
окончен Валенсия 1:0 Жирона 1.87 3.40 4.40
окончен Альмерия 1:2 Реал Мадрид 7.20 4.80 1.42
15.08  18:30 Атлетик Б ... Мальорка 1.65 3.90 5.80
15.08  20:30 Хетафе ... Атлетико М 4.50 3.40 1.92
15.08  22:30 Бетис ... Эльче 1.48 4.60 6.80
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Сегодня, 15 Августа
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