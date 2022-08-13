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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти сообщил о намерении «Реала» не продавать двух игроков, связанных с возможным уходом

13 Августа 2022 • 23:31 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
7.20 4.80 1.42
Через 22 ч. 45 мин.

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти не видит необходимости в продаже Марко Асенсио и Дани Себальоса.

Оба футболиста, по слухам, могут покинуть клуб, так как их контракты истекают уже следующим летом.

«Себальос и Асенсио – игроки «Реала», они работают с нами, как и все остальные. Каждый может сам высказаться о своём будущем, но я вижу обоих в своём составе – так и будет до 31 августа. Но если сами игроки изменят свои взгляды, мы готовы адаптироваться», –  приводит журналист Марио Кортехана слова итальянского специалиста.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают текущую стоимость Асенсио в 40 млн евро, а Себальоса – в 14 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Марко Асенсио Дани Себальос
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