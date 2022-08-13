Анчелотти сообщил о намерении «Реала» не продавать двух игроков, связанных с возможным уходом

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти не видит необходимости в продаже Марко Асенсио и Дани Себальоса.

Оба футболиста, по слухам, могут покинуть клуб, так как их контракты истекают уже следующим летом.

«Себальос и Асенсио – игроки «Реала», они работают с нами, как и все остальные. Каждый может сам высказаться о своём будущем, но я вижу обоих в своём составе – так и будет до 31 августа. Но если сами игроки изменят свои взгляды, мы готовы адаптироваться», – приводит журналист Марио Кортехана слова итальянского специалиста.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают текущую стоимость Асенсио в 40 млн евро, а Себальоса – в 14 млн.