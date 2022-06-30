Защитник «Реала» может продолжить карьеру в Италии

«Лацио» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» Марио Гиле, сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сливочных» готово расстаться с 21-летнем футболистом за 5 миллионов евро. Помимо римского клуба, интерес к испанцу проявляют «Хетафе», «Сельта» и «Сассуоло».

В минувшем сезоне Гила провёл за основную команду «королевского клуба» два матча, не отметившись в них результативными действиями. Также на счету футболиста два забитых мяча и одна результативная передача в 32 играх за молодёжную команду «Реала».

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.