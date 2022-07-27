Кроос недоволен предсезонкой «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» заявил, что не испытывает особо удовольствия от участия в предсезонных сборах.

«Это не та часть футбольной жизни, которая мне нравится больше всего. У нас нет игр, которые что-то значат, но это подготовка, и мы знаем, насколько она важна. Сезон длинный», - сказал Кроос в интервью Diario AS.

Сейчас полузащитник находится в Лос-Анджелесе в предсезонном турне «Реала» по США.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

«Реал» проведет игру первого тура Ла Лиги 14 августа. Соперником столичного клуба будет «Альмерия».