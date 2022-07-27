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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос недоволен предсезонкой «Реала»

27 Июля 2022 • 10:25 Комментировать
Альмерия
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Реал Мадрид
7.00 5.00 1.40
14.08 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» заявил, что не испытывает особо удовольствия от участия в предсезонных сборах.

«Это не та часть футбольной жизни, которая мне нравится больше всего. У нас нет игр, которые что-то значат, но это подготовка, и мы знаем, насколько она важна. Сезон длинный», - сказал Кроос в интервью Diario AS.

Сейчас полузащитник находится в Лос-Анджелесе в предсезонном турне «Реала» по США.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

«Реал» проведет игру первого тура Ла Лиги 14 августа. Соперником столичного клуба будет «Альмерия».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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АЛЬМЕРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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