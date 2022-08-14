Месси заявил, кто должен получить «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что форвард «Реала» Карим Бензема заслужил получить «Золотой мяч».

Месси сказал Football Espana, что в этом году «Золотой мяч» заслужил получить Карим Бензема, в этом нет никаких сомнений, ведь он провел захватывающий сезон.

Напомним, Бензема попал в список 30-ти претендентов в борьбе за «Золотой мяч». При этом Лионель Месси не оказался в списке впервые за 17 лет.

В минувшем сезоне 34-летний француз принял участие в 46 встречах с учетом всех турниров, в которых забил 44 гола и сделал 15 результативных передач. Действующий контракт Бензема с «Реалом» истекает следующим летом.