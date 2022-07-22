Асенсио изменил свою позицию относительно будущего в «Реале»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио передумал уходить из клуба.

Ранее в прессе сообщалось о недовольстве испанца собственной ролью в команде и нежеланием клуба продлевать с ним контракт. Слухи активно связывали 26-летнего футболиста с возможным переездом в один из английских или итальянских клубов, но теперь, по информации Diario AS, о подобном нет речи. Асенсио пересмотрел свои взгляды и решил остаться в мадридским «Реале», чтобы продолжить бороться за постоянное место в стартовом составе.

Контракт правого вингера со «сливочными» истекает летом следующего года, а его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 40 млн евро.