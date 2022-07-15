«Реал» нацелился на Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в мадридский «Реал», сообщает Marca.
По информации источника, руководство испанского клуба намерено пригласить английского хавбека летом следующего года.
Действующий контракт Беллингема со «шмелями» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии в 80 миллионов евро.
В минувшем сезоне 19-летний полузащитник провёл в составе «Боруссии» 44 матча, забив шесть голов и отдал 14 результативных передач.