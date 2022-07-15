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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нацелился на Беллингема

15 Июля 2022 • 10:31 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
2.07 3.85 3.25
06.08 19:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в мадридский «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, руководство испанского клуба намерено пригласить английского хавбека летом следующего года.

Действующий контракт Беллингема со «шмелями» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник провёл в составе «Боруссии» 44 матча, забив шесть голов и отдал 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - лето 2022 Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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