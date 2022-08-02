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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Азмуна заявил, что не обсуждал с игроком ситуацию с алиментами

02 Августа 2022 • 16:31 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
2.05 4.00 3.20
06.08 19:30

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал ситуацию с алиментами игрока.

«В последний раз, когда мы с вами обсуждали эту тему, было межсезонье, Сердар уезжал. Посмотрим, может, в ближайшие недели я подниму эту тему, но сейчас не время. Нужно концентрироваться на футболе», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

Напомним, что суд обязал бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна платить алименты девушке из Казани, которая, по ее словам, родила от него ребенка.

Азмун перебрался в «Байер» из «Зенита» минувшей зимой. В текущем сезоне он принял участие в одной встрече и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун Арманд Дурн
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