Агент Азмуна заявил, что не обсуждал с игроком ситуацию с алиментами

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал ситуацию с алиментами игрока.

«В последний раз, когда мы с вами обсуждали эту тему, было межсезонье, Сердар уезжал. Посмотрим, может, в ближайшие недели я подниму эту тему, но сейчас не время. Нужно концентрироваться на футболе», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

Напомним, что суд обязал бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна платить алименты девушке из Казани, которая, по ее словам, родила от него ребенка.

Азмун перебрался в «Байер» из «Зенита» минувшей зимой. В текущем сезоне он принял участие в одной встрече и сделал две голевые передачи.