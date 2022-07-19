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Чемпионат Германии. Бундеслига

У новобранца дортмундской «Боруссии» обнаружена опухоль

19 Июля 2022 • 01:21 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
2.07 3.85 3.25
06.08 19:30

Тревожные новости для поклонников Себастьяна Алле, который только-только присоединился к «шмелям» после очень успешного сезона в «Аяксе». В ходе тренировочного сбора своего нового клуба в Бад-Рагаце Алле стало плохо и он обратился к врачам.

После осмотра выяснилось, что причиной недомогания 28-летнего ивуарийского нападающего стала опухоль яичка - серьезное заболевание, которое придется лечить в ущерб спортивным выступлениям. Таким образом, пришедший на замену Эрлингу Холанну нападающий пропустит начало сезона.

Новый чемпионат немецкой Бундеслиги начнется пятого августа, в своем первом матче «Боруссия» примет дома «Байер» из Леверкузена.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Алле
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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