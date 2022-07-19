У новобранца дортмундской «Боруссии» обнаружена опухоль

Тревожные новости для поклонников Себастьяна Алле, который только-только присоединился к «шмелям» после очень успешного сезона в «Аяксе». В ходе тренировочного сбора своего нового клуба в Бад-Рагаце Алле стало плохо и он обратился к врачам.

После осмотра выяснилось, что причиной недомогания 28-летнего ивуарийского нападающего стала опухоль яичка - серьезное заболевание, которое придется лечить в ущерб спортивным выступлениям. Таким образом, пришедший на замену Эрлингу Холанну нападающий пропустит начало сезона.

Новый чемпионат немецкой Бундеслиги начнется пятого августа, в своем первом матче «Боруссия» примет дома «Байер» из Леверкузена.