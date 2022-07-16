Азмун: «Больше не вижу себя в российском футболе»

Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита», а ныне игрок леверкузенского «Байера» Сердан Азмун оценил вероятность своего возвращения в российский чемпионат.

В разговоре со Sport24 27-летний иранец признался, что больше не видит себя в РПЛ ни сейчас, ни через несколько лет.

Напомним, Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» зимой нынешнего года. С тех пор в составе немецкой команды нападающий провёл 11 матчей, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей.

Отметим, что иранский форвард является четырёхкратным чемпионом РПЛ, двукратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка России.