Быстрый гол Ройса позволил «Боруссии» обыграть «Байер»

В центральном матче стартового тура Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер». Всё решил быстрый гол Марко Ройса, который в борьбе затолкал в сетку отскочивший от голкипера мяч. Моментов в целом было не очень много, и «шмели» доминировали, но счет так и не изменился. На последних секундах гости остались без голкипера Лукаша Градецки, и в отсутствие замен в рамку встал полевой игрок. Финальный свисток прозвучал при счете 1:0.