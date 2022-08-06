Быстрый гол Ройса позволил «Боруссии» обыграть «Байер»

В центральном матче стартового тура Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер». Всё решил быстрый гол Марко Ройса, который в борьбе затолкал в сетку отскочивший от голкипера мяч. Моментов в целом было не очень много, и «шмели» доминировали, но счет так и не изменился. На последних секундах гости остались без голкипера Лукаша Градецки, и в отсутствие замен в рамку встал полевой игрок. Финальный свисток прозвучал при счете 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Ройс Марко10'
Кобель Грегор•Мёнье Тома•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико• 72'Геррейро Рафаэль84' (Джан Эмре (84') •Беллингем Джуд•Дауд Махмуд•Адейеми Карим23' (Азар Торган (23') • 43'Ройс Марко•Мален Дониэлл84' (Вольф Мариус (84') •Мукоко Юссуфа69' (Брандт Юлиан (69')
Градецки Лукаш• 90'Фримпонг Жереми•Та Джонатан• 27'Тапсоба Эдмон•Инкапье Пьеро 56'79' (Баккер Митчел (79') • 90'Демирбай Керем66' (Азмун Сердар (66') •Андрих Роберт13' (Арангис Чарлес (13') •Беллараби Карим46' (Гложек Адам (46') •Паласиос Эксекиэль 37'79' (Амири Надим (79') •Диаби Мусса•Шик Патрик
06 августа. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).