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Чемпионат Германии. Бундеслига

Быстрый гол Ройса позволил «Боруссии» обыграть «Байер»

06 Августа 2022 • 21:34 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Байер Л
окончен

В центральном матче стартового тура Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер». Всё решил быстрый гол Марко Ройса, который в борьбе затолкал в сетку отскочивший от голкипера мяч. Моментов в целом было не очень много, и «шмели» доминировали, но счет так и не изменился. На последних секундах гости остались без голкипера Лукаша Градецки, и в отсутствие замен в рамку встал полевой игрок. Финальный свисток прозвучал при счете 1:0.

Протокол игры  
Боруссия Д1:0Байер Л
(1:0) Ройс Марко10'  
Кобель ГрегорМёнье ТомаХуммельс МатсШлоттербек Нико  72'Геррейро Рафаэль 84' (Джан Эмре ( 84') Беллингем ДжудДауд МахмудАдейеми Карим 23' (Азар Торган ( 23'  43') Ройс МаркоМален Дониэлл 84' (Вольф Мариус ( 84') Мукоко Юссуфа 69' (Брандт Юлиан ( 69')
Запасные: Кулибали СумайлаПасслак ФеликсКамара АбдулайДжованни РейнаМайер Александер IIАлле Себастьян
Градецки Лукаш  90'Фримпонг ЖеремиТа Джонатан  27'Тапсоба ЭдмонИнкапье Пьеро  56' 79' (Баккер Митчел ( 79'  90') Демирбай Керем 66' (Азмун Сердар ( 66') Андрих Роберт 13' (Арангис Чарлес ( 13') Беллараби Карим 46' (Гложек Адам ( 46') Паласиос Эксекиэль  37' 79' (Амири Надим ( 79') Диаби МуссаШик Патрик
Запасные: Паулиньо ЖозеЛунёв АндрейПохьянпало ЙоэльКоссуну Одилон
06 августа. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Боруссия Дортмунд Байер Леверкузен
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окончен Унион Берлин 3:1 Герта
окончен Вольфсбург 2:2 Вердер 1.85 3.70 4.15
окончен Боруссия М 3:1 Хоффенхайм 2.12 4.00 3.05
окончен Аугсбург 0:4 Фрайбург 3.40 3.55 2.12
окончен Бохум 1:2 Майнц
окончен Боруссия Д 1:0 Байер Л 2.03 4.15 3.20
07.08  16:30 Штуттгарт ... РБ Лейпциг
07.08  18:30 Кёльн ... Шальке 04 1.70 4.10 4.50
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Сегодня, 06 Августа
21:34 · Германия. Бундеслига
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