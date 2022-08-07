Наставник «Байера»: «Допустили слишком много ошибок»

Леверкузенский «Байер» начал свои выступления в очередном сезоне немецкой Бундеслиги с поражения от дортмундской «Боруссии» с минимальным счетом. Наставник «аптекарей» Херардо Сеоане расстроен поражением, в котором он винит чрезмерное количество ошибок со стороны своих футболистов.

- Мы разочарованы. Было допущено слишком много ошибок уже в первом тайме. Хотя потом дела стали лучше. В целом, можно было выступить лучше, - цитирует специалиста немецкое издание Kicker.

В следующем туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Байер» примет дома гостей из «Аугсбурга», этот матч состоится 13 августа.