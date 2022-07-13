Новобранец дортмундской «Боруссии» бросил перчатку «Баварии»

Новобранец дортмунской «Боруссии» нападающий Себастьян Алле считает, что его команде не следует грустить по поводу ухода норвежца Эрлинга Холанна, который стал игроком «Манчестер Сити».

Алле, в минувшем сезоне забивший 11 голов в Лиге чемпионов, уверен в том, что сможет достойно заменить норвежского бомбардира. Он готов бросить вызов «Баварии» и прикончить ее гегемонию в немецком футболе.

- У нас ясная цель - победить в чемпионате и покончить с их гегемонией. Мы - главный соперник «Баварии», - заявил нападающий в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что Алле перешёл в «Боруссию» из «Аякса», за него было уплачено более 30 миллионов евро.