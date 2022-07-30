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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд сосредоточилась на подписании Пёнтека после отказа Джеко

30 Июля 2022 • 23:01 Комментировать
Унион Берлин
...
Герта
06.08 16:30

Дортмундская «Боруссия» планирует закрыть сделку по переходу Кшиштофа Пёнтека из берлинской «Герты».

«Шмели» в срочном порядке подыскивают замену нападающему Себастьяну Алле, у которого была найдена опухоль. В списке потенциальных кандидатур значились Эдин Джеко из «Интера» и Кшиштоф Пёнтек из «Герты», однако переход боснийца не состоится, сообщает Calciomercato. В связи с этим вице-чемпионы Германии готовы сделать окончательный выбор в пользу 27-летнего поляка.

Кшиштоф Пёнтек провёл вторую половину минувшего сезона в итальянской «Фиорентине» на правах аренды. Его контракт с «Гертой» действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Герта Боруссия Дортмунд Эдин Джеко Кшиштоф Пёнтек Трансферы футбола - лето 2022
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УНИОН БЕРЛИН ГЕРТА
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