«Боруссия» Дортмунд сосредоточилась на подписании Пёнтека после отказа Джеко

Дортмундская «Боруссия» планирует закрыть сделку по переходу Кшиштофа Пёнтека из берлинской «Герты».

«Шмели» в срочном порядке подыскивают замену нападающему Себастьяну Алле, у которого была найдена опухоль. В списке потенциальных кандидатур значились Эдин Джеко из «Интера» и Кшиштоф Пёнтек из «Герты», однако переход боснийца не состоится, сообщает Calciomercato. В связи с этим вице-чемпионы Германии готовы сделать окончательный выбор в пользу 27-летнего поляка.

Кшиштоф Пёнтек провёл вторую половину минувшего сезона в итальянской «Фиорентине» на правах аренды. Его контракт с «Гертой» действует до 2025 года.