Наставник «Боруссии»: «Надёжно сыграли в обороне»

В Германии начался очередной сезон Бундеслиги, вчера «Бавария» уничтожила обладателя Лиги Европы «Айнтрахт», забив тому шесть мячей, а сегодня победила и дортмундская «Боруссия». «Шмели» переиграл леверкузенский «Байер», одержав победу с минимальным счетом. Наставник клуба, Эдин Терзич, рад тому, что команда надежно сыграла в обороне.

- Мы нервничали, особенно поначалу. Хотелось хорошо и надежно сыграть в обороне. Сегодня мы показали, что умеем это, - цитирует наставника Kicker.de.

Во втором туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Фрайбургом», эта игра состоится в пятницу, 12 августа.