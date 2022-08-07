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Чемпионат Германии. Бундеслига

Наставник «Боруссии»: «Надёжно сыграли в обороне»

07 Августа 2022 • 00:01 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Байер Л
окончен

В Германии начался очередной сезон Бундеслиги, вчера «Бавария» уничтожила обладателя Лиги Европы «Айнтрахт», забив тому шесть мячей, а сегодня победила и дортмундская «Боруссия». «Шмели» переиграл леверкузенский «Байер», одержав победу с минимальным счетом. Наставник клуба, Эдин Терзич, рад тому, что команда надежно сыграла в обороне.

- Мы нервничали, особенно поначалу. Хотелось хорошо и надежно сыграть в обороне. Сегодня мы показали, что умеем это, - цитирует наставника Kicker.de.

Во втором туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Фрайбургом», эта игра состоится в пятницу, 12 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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окончен Боруссия Д 1:0 Байер Л 2.03 4.15 3.20
07.08  16:30 Штуттгарт ... РБ Лейпциг
07.08  18:30 Кёльн ... Шальке 04 1.70 4.10 4.50
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