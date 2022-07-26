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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нацелился на воспитанника «Барселоны»

26 Июля 2022 • 20:27 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
2.10 3.80 3.15
06.08 19:30

Нападающий юношеской сборной Испании Икер Браво заинтересовал мадридский «Реал».

В настоящий момент 17-летний футболист выступает за молодёжную команду леверкузенского «Байера». Ранее Браво занимался в академии «Барселоны», ряды которой покинул летом прошлого года. Как сообщает Relevo, мадридский «Реал» высоко оценивает перспективы юного испанца, поэтому планирует подписать с ним соглашение.

Икер Браво провёл 14 поединков в составе сборной Испании до 17 лет, отметившись 11 голами. За первую команду «Байера» форвард провёл два матча. Его дебют состоялся в октябре 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Трансферы футбола - лето 2022 Икер Браво
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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