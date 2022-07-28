Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд: «Мы работаем над заменой Алле»

Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель рассказал, как будет действовать клуб в неприятной ситуации.

Нападающий Себастьян Алле был куплен у амстердамского «Аякса» в начале июля за 31 млн евро, но уже вскоре у футболиста обнаружили опухоль – потребовалась срочная операция.

Отвечая на вопрос о том, кто заменит дорогостоящего форварда, Кель заявил следующее: «Мы готовимся к различным сценариям, работа над этим ведётся уже несколько дней. У нас есть несколько вариантов, но на данный момент ничего конкретного. Мы обязательно что-нибудь предпримем на трансферном рынке, если этого потребует ситуация», – отметил специалист.