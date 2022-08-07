Дортмундская «Боруссия» установила новый рекорд Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» начала новый сезон с победы в матче с леверкузенским «Байером» со скромным счетом 1:0. Тем менее, даже этот счет позволил дортмундскому клубу установить новый рекорд в чемпионате Германии - дортмундцы выигрывают свой стартовый матч сезона уже восемь лет кряду.

В последний раз этого не получалось в августе 2014 года - тогда «Боруссия» проиграла в стартовом матче со счетом 0:2, причем не кому-нибудь, а... леверкузенскому «Байеру».

В следующем туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Боруссия» сразится на выезде с «Фрайбургом», эта игра состоится уже 12 августа.