В «Боруссии» рассказали о самочувствии Себастьяна Алле

Новобранец дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле лег под операционный нож - у него обнаружили опухоль и сейчас Себастьян проходит первый этап лечения.

Как заверил спортивный директор клуба Себастьян Кель, пока что все проходит успешно и команда рассчитывает на скорейшее возвращение футболиста в строй.

- Операция прошла успешно. Все пока что очень хорошо в этом смысле, мы находимся на постоянной связи, Алле интересуется делами команды. Он очень хочет побеждать с нами, но для этого придется подождать несколько месяцев, это точно, - цитирует слова Келя пресс-служба немецкого клуба.