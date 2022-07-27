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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» рассказали о самочувствии Себастьяна Алле

27 Июля 2022 • 20:23 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
2.10 3.80 3.15
06.08 19:30

Новобранец дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле лег под операционный нож - у него обнаружили опухоль и сейчас Себастьян проходит первый этап лечения.

Как заверил спортивный директор клуба Себастьян Кель, пока что все проходит успешно и команда рассчитывает на скорейшее возвращение футболиста в строй.

- Операция прошла успешно. Все пока что очень хорошо в этом смысле, мы находимся на постоянной связи, Алле интересуется делами команды. Он очень хочет побеждать с нами, но для этого придется подождать несколько месяцев, это точно,  - цитирует слова Келя пресс-служба немецкого клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Алле
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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