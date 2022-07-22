Дортмундская «Боруссия» намерена увеличить предложение для Луиса Суареса

Растет вероятность того, что уругвайский форвард Луис Суарес окажется в чемпионате Германии, где в его услугах заинтересована дортмунская «Боруссия». Теперь у «шмелей» появился еще один повод приглашать Суареса - их приобретение, Себастьян Алле, выбыл из строя из-за опухоли яичек, и когда он вернется в строй, непонятно.

Суарес - нападающий схожего плана, может оказаться идеальной заменой на краткосрочный период.

А для Суареса «Боруссия» - отличная возможность хорошо подготовиться к чемпионату мира в Катаре. Как уточняет Sky Sports Germany, в силу этих соображений «Боруссия» готова увеличить свое предложение для уругвайца.