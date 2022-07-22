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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» намерена увеличить предложение для Луиса Суареса

22 Июля 2022 • 23:36 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
2.10 3.80 3.20
06.08 19:30

Растет вероятность того, что уругвайский форвард Луис Суарес окажется в чемпионате Германии, где в его услугах заинтересована дортмунская «Боруссия». Теперь у «шмелей» появился еще один повод приглашать Суареса - их приобретение, Себастьян Алле, выбыл из строя из-за опухоли яичек, и когда он вернется в строй, непонятно.

Суарес - нападающий схожего плана, может оказаться идеальной заменой на краткосрочный период.

А для Суареса «Боруссия» - отличная возможность хорошо подготовиться к чемпионату мира в Катаре. Как уточняет Sky Sports Germany, в силу этих соображений «Боруссия» готова увеличить свое предложение для уругвайца.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Луис Суарес Трансферы футбола - лето 2022
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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