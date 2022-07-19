Руководство «Боруссии» шокировано новостями об Алле

Мы уже сообщали о том, что у новобранца дортмундской «Боруссии» Себастьяна Алле обнаружена опухоль яичек, из-за чего для него срывается весь процесс подготовки к дебюту в составе нового клуба. Руководство «шмелей» быстро отреагировало на тревожные новости, выразив слова поддержки 28-летнему ивуарийскому нападающему.

- Нас шокировала эта новость, нас и Алле также. Вся наша команда желает ему скорейшего выздоровления. Мы сделаем все возможное для того, чтобы у него было хорошее лечение, - заявил спортивный директор клуба Себастьян Кель.

Новый чемпионат немецкой Бундеслиги начнется пятого августа, в своем первом матче «Боруссия» примет дома «Байер» из Леверкузена.