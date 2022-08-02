Агент: Азмун может стать лучшим бомбардиром Бундеслиги в новом сезоне

Агент Арманд Дурн, который представляет интересы форварда «Байера» Сердара Азмуна, поделился ожиданиями от нового сезона для игрока.

«Есть шансы у Азмуна стать лучшим бомбардиром чемпионата Германии? Есть, конечно, он на это способен», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

Агент отметил, что в «Байере» Азмун может занимать разные позиции, его задача в новой команде не только забивать, но и создавать голевые моменты для своих партнеров.

В текущем сезоне 27-летний форвард принял участие в одной встрече в Кубке Германии, в которой записал на свой счет две результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Байером» рассчитан до 2027 года.