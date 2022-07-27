Президент Ла Лиги назвал своего победителя «Золотого мяча»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, кто больше всех заслуживает выиграть «Золотой мяч» по итогам 2022 года.

Мнение Тебаса едва ли кого-то удивит, поскольку тот отдаёт предпочтение нападающему мадридского «Реала» Кариму Бензема: «Я считаю, что Бензема должен выиграть «Золотой мяч», – заявил руководитель, слова которого приводит журналист Серхио Киранте.

Карим Бензема стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов в составе «Реала» в прошедшем сезоне, также завоевав звание лучшего бомбардира обоих турниров. В 46 матчах всех соревнований француз отметился 44 голами и 15 результативными передачами.