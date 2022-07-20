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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема рассказал о целях «Реала» на новый сезон

20 Июля 2022 • 20:25 Комментировать
Альмерия
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Реал Мадрид
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14.08 23:00

Карим Бензема считает, что мадридскому «Реалу» под силу выступить даже лучше, чем в прошедшей кампании.

«Наша задача сейчас – удачно провести предсезонный период, а после старта сезона, как и всегда, мы постараемся выиграть все возможные трофеи – здесь, в «Реале», это самое главное», – отметил 34-летний французский нападающий.

В минувшем сезоне мадридскому «Реалу» удалось выиграть испанскую Ла Лигу и Лигу чемпионов. Карим Бензема стал лучшим снайпером обоих турниров, забив 27 и 15 голов соответственно.

14 августа «Реал» проведёт первый матч в рамках нового розыгрыша чемпионата Испании против «Альмерии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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АЛЬМЕРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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