Бензема рассказал о целях «Реала» на новый сезон

Карим Бензема считает, что мадридскому «Реалу» под силу выступить даже лучше, чем в прошедшей кампании.

«Наша задача сейчас – удачно провести предсезонный период, а после старта сезона, как и всегда, мы постараемся выиграть все возможные трофеи – здесь, в «Реале», это самое главное», – отметил 34-летний французский нападающий.

В минувшем сезоне мадридскому «Реалу» удалось выиграть испанскую Ла Лигу и Лигу чемпионов. Карим Бензема стал лучшим снайпером обоих турниров, забив 27 и 15 голов соответственно.

14 августа «Реал» проведёт первый матч в рамках нового розыгрыша чемпионата Испании против «Альмерии».