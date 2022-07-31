Азар не убедил Анчелотти своей игрой в новой тактической роли

Задумка Карло Анчелотти по использованию Эдена Азара в роли «ложной девятки» пока не оправдала себя.

31-летний вингер проводит не лучший этап карьеры после перехода из «Челси» в «Реал»: за три года в Мадриде бельгиец забил всего шесть голов, проведя 66 матчей. Перед началом новой кампании в «Реале» задумали по-новому раскрыть Азара, переквалифицировав его в «ложную девятку» – пока безуспешно. По сведениям El Larguero, игрок совершенно не впечатлил тренерский штаб «сливочных» своим выступлением в обновлённой тактической роли.

Контракт Эдена Азара с «Реалом» истекает через два года. Текущая трансферная стоимость звезды сборной Бельгии оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.