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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар не убедил Анчелотти своей игрой в новой тактической роли

31 Июля 2022 • 02:33 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
7.00 4.90 1.40
14.08 23:00

Задумка Карло Анчелотти по использованию Эдена Азара в роли «ложной девятки» пока не оправдала себя.

31-летний вингер проводит не лучший этап карьеры после перехода из «Челси» в «Реал»: за три года в Мадриде бельгиец забил всего шесть голов, проведя 66 матчей. Перед началом новой кампании в «Реале» задумали по-новому раскрыть Азара, переквалифицировав его в «ложную девятку» – пока безуспешно. По сведениям El Larguero, игрок совершенно не впечатлил тренерский штаб «сливочных» своим выступлением в обновлённой тактической роли.

Контракт Эдена Азара с «Реалом» истекает через два года. Текущая трансферная стоимость звезды сборной Бельгии оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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АЛЬМЕРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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