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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти считает Камавингу новым лидером «Реала»

02 Августа 2022 • 21:24 Комментировать
Альмерия
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Реал Мадрид
7.10 4.90 1.42
14.08 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти имеет серьёзные планы на полузащитника Эдуардо Камавингу.

В своём дебютном сезоне после переезда в Испанию молодой хавбек не всегда проходил в стартовый состав команды, чаще играя роль футболиста ротации. Как стало известно изданию Marca, недавно Анчелотти сообщил Камавинге, что в текущем сезоне тому будет предоставлено гораздо больше игровой практики. Итальянский рулевой считает 19-летнего хавбека очень важной частью команды в преддверии старта новой кампании.

В прошедшем сезоне Эдуардо Камавинга принял участие в 46 матчах «сливочных» во всех турнирах, преимущественно выходя на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдуардо Камавинга
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