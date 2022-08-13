Анчелотти заявил, что удивлён отсутствием некоторых футболистов «Реала» в списке претендентов на «Золотой мяч»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что удивился отсутствием некоторых игроков своего клуба в списке претендентом на «Золотой мяч».

Marca передает слова Анчелотти, который заявил, что удивился отсутствию Тони Крооса в списке тридцати претендентов на «Золотой мяч», ведь игрок провел фантастический прошлый сезон, при этом в список заслужили попасть Федерико Вальверде, Эдер Милитао и Давид Алаба. Речь идет не о получении награды, но попадание в этот лист они заслужили, добавил специалист.

Отметим, что в список претендентов попали шесть игроков «Реала», а нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не оказался там впервые за последние 17 лет.