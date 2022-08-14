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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: Бензема заслужил «Золотой мяч»

14 Августа 2022 • 16:30 Комментировать (1)
Альмерия
...
Реал Мадрид
7.20 4.80 1.42
Через 6 ч. 1 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что форвард команды Карим Бензема заслужил получить «Золотой мяч».

Анчелотти сказал Eurosport.it, что если Бензема получит «Золотой мяч», то это будет заслуженно, ведь он провел выдающийся сезон.

В минувшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 44 мяча и записал на свой счет 15 результативных передач. Текущий трудовой договор Бензема с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

Напомним, ранее Бензема попал в список 30-ти претендентов на «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Золотой Мяч
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