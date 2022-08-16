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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио недоволен отношением к себе в «Реале»

 
16 Августа 2022 • 02:08 Комментировать
Альмерия
1:2
Реал Мадрид
окончен

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио имеет вопросы к своему клубу.

Испанец не принял участия ни в одном из двух матчей команды на старте сезона. Сам Асенсио считает, что не играет не из-за решения наставника Карло Анчелотти, а по требованию руководства клуба, докладывает издание Cope. 26-летний игрок неприятно удивлён таким отношением к себе, учитывая тот факт, что в прошедшем сезоне он стал третьим бомбардиром «Реала».

Марко Асенсио провёл за «сливочных» 235 матчей с момента присоединения к клубу в 2015 году, отметившись 49 голами и 24 результативными передачами. Слухи связывали испанца с возможным переездом в АПЛ или Серию А, но в настоящий момент у игрока нет предложений.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Марко Асенсио
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