Винисиус поставил амбициозную индивидуальную цель на новый сезон

Винисиус Жуниор впечатляюще провёл прошедшую кампанию, но не собирается на этом останавливаться.

22-летний бразилец задался целью стать лучшим футболистом мира и выиграть «Золотой мяч» 2023 года, информирует издание Diario AS.

В минувшем сезоне Винисиус отметился 22 забитыми мячами и 20 голевыми передачами, проведя 52 матча за мадридский «Реал» во всех турнирах, однако явным фаворитом в борьбе за ближайший «Золотой мяч» считается Карим Бензема, не только выигравший Лигу чемпионов и испанский чемпионат, но и ставший лучшим голеодором обоих соревнований.

Ожидается, что в скором времени «Реал» объявит о подписании нового долгосрочного контракта с Винисиусом.