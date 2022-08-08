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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус поставил амбициозную индивидуальную цель на новый сезон

08 Августа 2022 • 02:56 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
7.20 4.90 1.40
14.08 23:00

Винисиус Жуниор впечатляюще провёл прошедшую кампанию, но не собирается на этом останавливаться.

22-летний бразилец задался целью стать лучшим футболистом мира и выиграть «Золотой мяч» 2023 года, информирует издание Diario AS.

В минувшем сезоне Винисиус отметился 22 забитыми мячами и 20 голевыми передачами, проведя 52 матча за мадридский «Реал» во всех турнирах, однако явным фаворитом в борьбе за ближайший «Золотой мяч» считается Карим Бензема, не только выигравший Лигу чемпионов и испанский чемпионат, но и ставший лучшим голеодором обоих соревнований.

Ожидается, что в скором времени «Реал» объявит о подписании нового долгосрочного контракта с Винисиусом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Золотой Мяч Винисиус Жуниор
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