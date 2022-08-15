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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» приблизился к собственному рекорду

15 Августа 2022 • 07:00 Комментировать
Альмерия
1:2
Реал Мадрид
окончен

В рамках стартового тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 мадридский «Реал» на выезде встречался с «Альмерией». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали волевую победу со счетом 2:1.

Как сообщает MisterChip, «королевский» клуб отметился статистическим достижением. В последний раз «сливочные» проигрывали в первом туре Ла Лиги в далеком 2008 году, когда уступили «Депортиво» (1:2). С того момента мадридский коллектив на протяжении 14 лет начинает кампанию с ничьей или победы.

Это вторая по продолжительности серия в Испании. Рекорд принадлежит также «Реалу». Мадридская команда не проигрывала на старте Ла Лиги в течение 16 сезонов – с 1961 по 1976 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
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