Почему игроки «Реала» тренируются в специальных масках

Многие обратили внимание на тренировки «Реала» нынешним летом. Дело в том, что футболисты занимаются в специальных масках. Пришло время разобраться, зачем это надо.

Тренер по физподготовке «Реала» Антонио Пинтус разработал уникальный тренировочный режим для предсезонной подготовки. Игроки мадридцев занимались с футуристическими масками на лицах после возвращения на предсезонную подготовку на базе в Вальдебебасе. Винисиус Жуниор и Давид Алаба были замечены за выполнением упражнений и нагрузок с массивными масками на лицах. Это было сделано по указанию Пинтуса. Тренер по физподготовке разработал подробные планы для команды Карло Анчелотти, чтобы футболисты могли сражаться на всех фронтах в конце сезона без особых трудностей, оставаясь в наилучшей форме.

Почему игроки «Реала» носят маски на тренировках

Маски, которые сравнивали с маской, которую носил Бэйн в блокбастере 2012 года «Бэтмен: восход Темного рыцаря», в основном используются для имитации эффекта тренировок на высоте. Результаты тестов помогут Пинтусу разработать план тренировок для каждого человека в соответствии с его требованиями. Мадридский тренер известен своими революционными методами фитнеса и тренировок, которые направлены на то, чтобы добиться от своих игроков самого лучшего. Это не первый раз, когда он использует эти сложные накладки для лица на тренировках.

Во время предсезонки 2021 года он использовал тот же реквизит, чтобы подтолкнуть игроков к новым свершениям. Даже в январе 2022 года, перед матчем Кубка короля против «Атлетика», мадридские игроки проходили аналогичные фитнес-тесты, надевая маску и рюкзак.

Что сказал Пинтус об использовании масок в тренировках «Реала»

Пинтус объяснил, как работает уникальный фитнес-тест, в интервью Real Madrid TV, сказав: «Тест проводится с использованием маски с системой «слой 5». Это, конечно, не тренировка в условиях гипоксии. Это тест, предназначенный для определения аэробного и анаэробного порогов игроков и их текущей мощности. Маска работает для анализа кислорода и углеводов. Нам нужно знать процентное соотношение одного и другого, чтобы определить состояние игрока на данный момент».

Тренер «Реала» продолжил: «Результат помогает персонализировать или по крайней мере придать определённое направление работе, которую проводит команда. Предсезонная подготовка основана на аэробном фундаменте длительных пробежек, которые затем используются для более коротких и быстрых пробежек».

Каков план подготовки Пинтуса для «Реала» в преддверии чемпионата мира

Сезон 2022/23 будет по-своему уникальным из-за чемпионата мира по футболу, который начнется 21 ноября 2022 года. У «Реала» есть около 15 игроков, которые могут отправиться в Катар для участия в главном событии годы, а остальная часть команды продолжит тренироваться в Вальдебебасе. Пинтус разработал отдельные планы тренировок, так как для этих двух групп игроков потребуется значительно отличающийся друг от друга подход к подготовке.

«Перерыв в тренировках в ноябре в связи с чемпионатом мира будет полезен для меня, потому что мы сможем провести ещё одну предсезонку и поработать немного больше для тех игроков, которые останутся, – сказал он. – Для игроков, которые поедут на чемпионат мира, всё будет по-другому. Им придётся отдохнуть на сто процентов, когда они вернутся, а затем постепенно возвращаться к работе. Для этих двух групп всё будет совершенно по-разному».

Основано на материале goal.com

Роман Андреев