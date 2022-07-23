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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» вдвое увеличит зарплату Милитао

23 Июля 2022 • 11:05 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
6.90 4.90 1.42
14.08 23:00

«Реал» продлил контракт с защитником команды Эдером Милитао, сообщает Marca.

По информации источника, новое соглашение 24-летнего бразильца со «сливочными» рассчитано до 2028 года. Зарплата игрока увеличится вдвое (с 3,5 миллионов евро за сезон до 7). Также в контракте прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

В минувшем сезоне Милитао провёл за «Реал» 50 матчей, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
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АЛЬМЕРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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