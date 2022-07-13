Бывший голеадор «Реала» мечтает о возвращении Криштиану Роналду

Бывший бомбардир мадридского «Реала», мексиканец Уго Санчес, хотел бы видеть возвращение Криштиану Роналду в Мадрид. Португальский суперфорвард выступал в составе мадридского клуба с 2009 по 2018 год, побив множество рекордов, но затем он решил сменить обстановку. Санчес считает, что Роналду и сейчас мог бы быть полезен клубу.

- Я хочу, чтобы Криштиану Роналду вернулся в Мадрид. Но это будет очень сложно, потому что у клуба другие приоритеты. Они хотят дать дорогу новому поколению игроков, которое сменит ветеранов. И потому в у же реку Роналду уже не войдет, - цитирует Санчеса Radio Marca.