Родриго подписал новый долгосрочный контракт с «Реалом»

Один из героев минувшего розыгрыша Лиги чемпионов поставил свою подпись под новым договором с мадридским «Реалом».

В начале месяца испанская пресса сообщила о практически полной договорённости между 21-летним бразильцем и руководством «сливочных», а теперь, как утверждает издание Marca, сделка окончательно подписана и подтверждена. Как и ожидалось, соглашение Родриго будет рассчитано на шесть лет, а отступные составят 1 млрд евро. «Реалу» осталось лишь определиться с датой официального объявления о продлении сотрудничества с восходящей звездой.

В прошедшем сезоне Родриго провёл 49 матчей за мадридцев, отметившись девятью голами и десятью результативными передачами.