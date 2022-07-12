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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго подписал новый долгосрочный контракт с «Реалом»

12 Июля 2022 • 23:23 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
14.08 16:00

Один из героев минувшего розыгрыша Лиги чемпионов поставил свою подпись под новым договором с мадридским «Реалом».

В начале месяца испанская пресса сообщила о практически полной договорённости между 21-летним бразильцем и руководством «сливочных», а теперь, как утверждает издание Marca, сделка окончательно подписана и подтверждена. Как и ожидалось, соглашение Родриго будет рассчитано на шесть лет, а отступные составят 1 млрд евро. «Реалу» осталось лишь определиться с датой официального объявления о продлении сотрудничества с восходящей звездой.

В прошедшем сезоне Родриго провёл 49 матчей за мадридцев, отметившись девятью голами и десятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго
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