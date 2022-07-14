«Реал» не станет предлагать Асенсио новый контракт

Мадридский «Реал» не собирается продлевать контракт Марко Асенсио.

Действующий договор 26-летнего испанца подходит к концу через год, что уже привлекло к игроку внимание со стороны итальянских и испанских клубов – до конкретики, впрочем, пока так и не дошло. Как информирует журналист Аранча Родригес, «Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт, при этом в клубе считают, что испанец никуда не уйдёт этим летом. Сам футболист, как сообщается, тоже не планирует менять клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна. Таким образом, всё идёт к тому, что по окончании сезона 2022/23 вингер станет свободным агентом.

Марко Асенсио принадлежит «Реалу» с 2015 года. В 235 играх за «сливочных» он отметился 49 забитыми мячами.