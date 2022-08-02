Лучше, чем в прошлом году: Анчелотти доволен готовностью «Реала» к новому сезону

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти впечатлён своей командой в преддверии старта чемпионата Испании.

Итальянский специалист видит, что его команда по-прежнему голодна до побед, несмотря на триумф в Лиге чемпионов и Ла Лиге в прошедшей кампании, докладывает издание Marca. Кроме того, по мнению Анчелотти, «сливочные» провели предсезонный этап лучше, чем в прошлом году, и состав «Реала» сейчас выглядит более впечатляюще, чем годом ранее.

Напомним, что этим летом ряды мадридского гранда пополнили полузащитник Орельен Чуамени, перешедший из «Монако» за 80 млн евро, и защитник Антонио Рюдигер, прибывший из «Челси» в качестве свободного агента.