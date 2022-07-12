Куртуа рассказал, как проводит лето

Лето - время каникул, и для футболистов также. Они получают возможность сделать передышку, но в этом году она короче - сезоны возобновляются раньше из-за предстоящей зимой долгой паузы. Тем не менее, бельгийский голкипер Тибо Куртуа успел неплохо подзарядить батарейки и сейчас готов к новым делам.

- У меня было время расслабиться и подзарядить батарейки. Провести время с семьей, поиграть с детьми, увидеться с друзьями. В течение сезона вы думаете только о следующем матче. Я не тренировался вообще три недели, позволил телу отдохнуть, и сейчас я бодро чувствую себя, - цитирует Куртуа испанское издание Marca.