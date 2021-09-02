Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сменил игровой номер, передаёт официальный сайт каталонцев. Француз взял себе седьмой номер, который освободился после перехода Антуана Гризманна в «Атлетико». Ранее он выступал с одиннадцатым номером на спине.

Отметим, что Дембеле играл под этим номером в «Боруссии» Дортмунд, откуда он перешёл в «Барселону». Как сообщает Mundo Deportivo, француз надеется, что этот номер сможет помочь ему набрать былую форму, которая у него была в бытность игроком «шмелей».

Напомним, что трансфер Дембеле обошёлся «Барселоне» в 135 миллионов евро. Сейчас футболист восстанавливается от травмы и должен вернуться на поле не раньше ноября. Сообщалось, что каталонцы намерены продлить с ним контракт в ближайшее время.