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Дембеле сменил игровой номер

02 Сентября 2021 • 16:57 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сменил игровой номер, передаёт официальный сайт каталонцев. Француз взял себе седьмой номер, который освободился после перехода Антуана Гризманна в «Атлетико». Ранее он выступал с одиннадцатым номером на спине.

Отметим, что Дембеле играл под этим номером в «Боруссии» Дортмунд, откуда он перешёл в «Барселону». Как сообщает Mundo Deportivo, француз надеется, что этот номер сможет помочь ему набрать былую форму, которая у него была в бытность игроком «шмелей».

Напомним, что трансфер Дембеле обошёлся «Барселоне» в 135 миллионов евро. Сейчас футболист восстанавливается от травмы и должен вернуться на поле не раньше ноября. Сообщалось, что каталонцы намерены продлить с ним контракт в ближайшее время.      

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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