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Юмтити согласился пойти на снижение зарплаты

07 Сентября 2021 • 19:08 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

Стало известно, какой ценой Самуэлю Умтити таки удалось выбить для себя ещё по меньшей мере один год на «Камп Ноу».

Издание Marca располагает сведениями, что французский центральный защитник «блаугранас» всё же согласился уменьшить свои финансовые аппетиты. Футболист вошёл в положение клуба и дал добро на снижение своих годовых доходов. Тем самым Юмтити хотел показать, что он готов на многое ради возможности продолжения выступлений в рядах команды Рональда Кумана.

Напомним, что ранее «Барселона» пыталась продать своего 27-летнего центрдефа, но тот отказался покидать клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити
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