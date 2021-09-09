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Ла Лига

Клюйверт: «Куман - лучший тренер для «Барселоны»

09 Сентября 2021 • 13:38 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт высказался по поводу главного тренера каталонцев Рональда Кумана.

«Я считаю, что президент клуба доверяют Куману. В противном случае, он бы возглавлял команду сейчас. Мне кажется, что Рональд - это лучший тренер для «Барселоны», - цитирует Клюйверта Mundo Deportivo.

Напомним, что Куман возглавил «Барселону» перед началом прошлого сезона. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Испании и выиграла Кубок Короля. В нынешнем сезоне каталонцы набрали семь очков после стартовых трёх туров.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» может продлить контракт с Куманом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Патрик Клюйверт
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