Клюйверт: «Куман - лучший тренер для «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт высказался по поводу главного тренера каталонцев Рональда Кумана.

«Я считаю, что президент клуба доверяют Куману. В противном случае, он бы возглавлял команду сейчас. Мне кажется, что Рональд - это лучший тренер для «Барселоны», - цитирует Клюйверта Mundo Deportivo.

Напомним, что Куман возглавил «Барселону» перед началом прошлого сезона. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Испании и выиграла Кубок Короля. В нынешнем сезоне каталонцы набрали семь очков после стартовых трёх туров.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» может продлить контракт с Куманом.