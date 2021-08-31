«Севилья» определилась с заменой для Кунде

У «Севильи» есть вариант, кем восполнить потенциальную потерю Жюля Кунде текущим летом.

Источник AS, информирует о заинтересованности андалузской команды в услугах центрбека «Хетафе» Джене. Именно он будет приглашен на «Рамон Санчес Писхуан», если трансфер Жюля Кунде в «Челси» таки будет оформлен.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес рассчитывает выручить от продажи 29-летнего капитана сборной Того не менее 20 миллионов евро.

Джене в текущем розыгрыше Примеры провёл все три матча. Его актуальная трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.